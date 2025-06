USA: arrestato il Tik toker Khaby Lame. “È in carcere negli Stati Uniti”

Secondo le ultime notizie, il Tik toker di fama mondiale Khaby Lame è stato arrestato negli Stati Uniti per violazione delle leggi americane sull’immigrazione.

“Descripto.org” ha rivelato che il giovane è attualmente detenuto presso l’Henderson Detetion Center e si trova sotto custodia federale. Stando a quanto trapelato, l’arresto sarebbe avvenuto presso l’aeroporto di Miami.

Ma chi è Khaby Lame? Il suo vero nome è Khabane. Originario del Senegal, è nato il 9 Marzo 2000. Dopo qualche anno, si è trasferito in Italia e per lungo tempo ha vissuto a Chiavasso, in provincia di Torino.

Il venticinquenne è diventato famoso, durante la pandemia del Covid-19. I suoi video sono esplosi e diventati virali su Tik tok in poco tempo. Il giovane, da 162 milioni di followers, ha iniziato la sua carriera, registrando clip mute, in cui mostrava con gesti semplici ed ironici quello che i video-tutorial rendono complicato.

Sui suoi profili social, al momento, non è stata pubblicata alcuna notizia sul presunto arresto. A parlare è stato il suo ex manager, Nicola Paparusso. Le sue parole: “Ora di lui e della sua immagine si occupa la famiglia dal Senegal. Una cosa però posso dirla: Khaby è un bravo ragazzo, se davvero è in arresto potrebbe essere per un’irregolarità amministrativa, nel senso che magari non aveva un visto valido per lavorare negli Usa, o per una questione fiscale, forse gli contestano il mancato pagamento delle tasse sui guadagni in America”.