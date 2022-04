Khephren Thuram, lotta a due tra Inter e Juventus

Continua la sfida tra Juventus e Inter sul mercato, stavolta per uno dei figli di Thuram. Khephren sembra intrigare entrambe le squadre

Continuano le voci sui Thuram. Non l’ex giocatore bianconero, ma i suoi figli. Se Marcus sembrava essere vicino all’Inter nella scorsa finestra di mercato estiva, ora è Khephren ad intrigare. Il secondo figlio di Lilian Thuram piace e non solo all’Inter. Ci sarebbe anche, infatti, la Juventus su di lui. Ex squadra del padre, dove cercano proprio qualcuno in quel ruolo.

Khephren gioca come mediano, ma può fare anche il centrocampista centrale. In stagione con il Nizza ha già mostrato le sue capacità, con 29 partite 3 gol e 2 assist in Ligue 1. Solo un cartellino giallo nonostante le tante presenze, che nonostante il fisico imponente di 1.91 cm mostra come sia anche molto bravo nel suo ruolo.

Un calciatore tutto da scoprire

Nato a Reggio Emilia nel 2001, il calciatore francese ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel calcio dei grandi tra le giovanili del Monaco. Nella stagione 2019/2020 è poi passato al Nizza al titolo gratuito, arrivando poi ad imporsi in questa stagione. Nonostante non abbia giocato tutte le partite – anche per via del dualismo con Lemina proprio in quel ruolo – sta mostrando le proprie capacità e divenendo un punto fermo della squadra.

I francesi sono in piena lotta Champions, una vetrina che potrebbe metter ancor di più in risalto il calciatore. Inter e Juventus dovranno però fare i conti con la società transalpina, che vorrebbe una cifra vicina ai 15 milioni per far partire il proprio gioiellino. Per lui sembra aprirsi l’estero – proprio come per suo fratello Marcus – cosa farà?