Khvicha Kvaratskhelia dice sì al PSG in attesa della trattativa con Aurelio De Laurentiis

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante della SSC Napoli, come fatto sapere nei giorni scorsi dal suo agente, ha già accettato l’offerta del club francese. Ad inizio giugno, l’edizione de La Gazzetta dello Sport riportava l’esclusiva dell’Equipe.

“Per ora, come scrive anche l’Equipe, non sono trapelati i dettagli finanziari, ma a Parigi l’ingaggio medio è di 11,2 milioni lordi a stagione. Con i benefici fiscali per i neoresidenti, lo stipendio base si assesta così sui 7,5 milioni netti, senza contare eventuali bonus”.

“Abbastanza per indurre il georgiano a lasciare Napoli e migrare al Psg dove potrebbe disputare la Champions League, negata invece al club di De Laurentiis dopo la deludente stagione post scudetto. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per avviare con un margine di vantaggio la trattativa tra club, comunque tutta in salita”.

La SSC Napoli, tramite il presidente De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte, hanno però rispedito al mittente l’offerta da 110 milioni di euro rivelando che continueranno i contatti con il giocatore per farlo rinnovare a cifre da top player.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri e l’intenzione del Napoli è quella di cambiare la decisione del calciatore e convincerlo a restare in azzurro almeno un’altra stagione tramite l’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto.