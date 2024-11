Khvicha Kvaratskhelia il più grande affare di Aurelio De Laurentiis alla SSC Napoli

Khvicha Kvaratskhelia da settimane è in trattativa con la SSC Napoli per il rinnovo contrattuale. L’attaccante azzurro è stato decisivo nell’anno dello Scudetto ed ha riportato in azzurro, insieme ai compagni di squadra, un tricolore che mancava dai tempi di Diego Armando Maradona.

Kvara è senza dubbio l’affare più grande di sempre della presidente di Aurelio De Laurentiis. Arrivato per appena 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi, il suo valore è ora superiore a 100 milioni di euro. Cristiano Giuntoli lo osservava da tempo, già nel 2019 quando il suo valore era di appena un milione.

NAPOLI, RINNOVO KVARA IN BILICO: ANCORA DISTANZA TRA DOMANDA E OFFERTA. IL CLUB PARTENOPEO VUOLE TROVARE UN ACCORDO, L’ATTACCANTE GEORGIANO FERMO SULLE SUE POSIZIONI

Secondo Repubblica, non si è ancora giunti a un accordo tra Kvaratskhelia e la società, e un incontro decisivo con il presidente Aurelio De Laurentiis è previsto per la fine del mese. Le trattative, infatti, sembrano in una fase di stallo, e le recenti dichiarazioni di De Laurentiis, che non ha escluso la possibilità di una cessione, non stanno agevolando la situazione.

Un altro elemento complesso nella vicenda riguarda il rapporto tra Kvaratskhelia e Antonio Conte, l’allenatore che aveva già cercato di ricucire il rapporto tra il giocatore e il club a luglio, intervenendo personalmente per evitare una rottura definitiva. Tuttavia, la priorità di Conte ora sembra essere la gestione dello spogliatoio. Senza un rinnovo o un ritorno alle migliori condizioni, Kvaratskhelia potrebbe rischiare di perdere spazio in favore di David Neres, il brasiliano pronto a prendere il suo posto.