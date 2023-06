Kikò Nalli è stato tra i partecipanti di un’edizione del Grande Fratello Vip, anche se la sua notorietà è data principalmente dal matrimonio vissuto con l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari.

Un amore durato tanti anni, una famiglia, tre figli, un rapporto nato proprio all’interno di Uomini e Donne e che sembrava potesse durare in eterno quello tra Kikò e Tina. Purtoppo però i sentimenti finiscono, ragion per cui entrambi hanno deciso di proseguire su strade separate.

Durante la partecipazione di Kikò al Grande Fratello, tra le concorrenti anche Ambra Lombardo, la donna che ha rubato il suo cuore dopo la fine del matrimonio con la Cipollari. Anche con Ambra però le cose non sono andate bene, i due hanno annunciato la rottura e per Kikò è iniziato un periodo di riflessione e rinascita personale. Dopo diverso tempo però, a quanto pare l’amore ha bussato nuovamente alla sua porta.

Chi è la nuova fiamma di Kikò Nalli

Si chiama Vanessa Pontatollo la donna che ha permesso a Kikò di rivivere una nuova storia d’amore. I due si sono conosciuti nel campo lavorativo in quanto come è noto, Kiko è un parrucchiere mentre Vanessa, hair stylist e make-up artist. La donna è la proprietaria di un importante salone di bellezza a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo una frequentazione vissuta in intimità, Kikò e Vanessa hanno ufficializzato la loro storia d’amore.

E per Tina Cipollari? A quanto pare la donna dopo la fine nel 2018 del suo matrimonio, non ha ancora ritrovato l’amore. Pare che a Settembre si parli anche dell’eventuale possibilità di sedersi nel parterre. Riuscirà Tina ad abbandonare il suo personaggio per far conoscere la sua personalità?