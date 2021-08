Kikò Nalli viene smentito da Ambra Lombardo: ”Non è vero”

Qualche giorno fa Ambra Lombardo ha confessato di essere convinta che Kikò Nalli è ancora innamorato della sua ex moglie Tina Cipollari. A smentire la notizia è stato proprio lui, il quale ha rilasciato un’intervista per il magazine ”Nuovo”.

LE DICHIARAZIONI DI KIKò NALLI – Uno dei più noti parrucchieri della tv ha quindi confessato di non provare più niente per la sua ormai ex moglie, Tina Cipollari. Le sue parole infatti inerenti alla questione sono state: “Non è assolutamente vero ciò che ha detto…Non provo più nulla nei suoi confronti, né amore né attrazione…” .

Kiko Nalli ha però comunque voluto chiarire che prova profonda stima nei confronti di quella che è stata ormai la sua ex moglie Tina Cipollari, celebre opinionista di Canale 5 per ”Uomini e Donne”. “Tra di noi c’è una grande stima…” , ha specificato l’uomo.

KIKò NALLI E LE DICHIARAZIONI DI AMBRA LOMBARDO – La giornalista ha poi chiesto a Kikò Nalli qual è stata la sua reazione nel momento in cui ha letto le dichiarazioni fatte da Ambra Lombardo. Innanzitutto pare che Tina Cipollari si sia molto irritata per questa questione. Kikò Nalli invece ha risposto prontamente: “Io non le ho mai dato modo di farglielo pensare…Lei continui pure a pensare ciò che vuole, ma è falso!” .

KIKò NALLI è FIDANZATO? – Infine la giornalista del magazine le ha chiesto se realmente fosse attualmente fidanzato. Il noto parrucchiere ha confessato di non avere alcune storia al momento, dunque è libero e single. “Però sono aperto all’amore…”, ha infine dichiarato.