Killing Eve sta per tornare per un’ultima stagione: ecco il teaser trailer

Killing Eve tornerà a breve con la quarta e ultima stagione e i fan della serie possono aspettarsi un finale tormentato.

La serie televisiva britannica, creata da Sally Woodward Gentle e Phoebe Waller-Bridge, vede nei ruoli principali le attrici Jodie Comer e Sandra Oh. Lo show narra le vicende di Eve Polastri e Villanelle, rispettivamente una funzionaria dell’MI-5 e un’assassina sociopatica che diventano ossessionate l’una dall’altra. Polastri viene incaricata di rintracciare Villanelle, scatenando un susseguirsi di eventi sorprendenti.

Dal teaser trailer rilasciato martedì 28 dicembre si evince che la stagione sarà carica di tensione tra Eve e Villanelle. Carolyn, il personaggio di Fiona Shaw, è la voce narrante del trailer che commenta: “Pensi mai a quello che sarebbe potuto succedere se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto? Le persone come noi non sono fatte per vivere felici o avere un lieto fine”. La clip finisce con Eve in uno scooter per disabili che chiede a Villanelle se voglia un passaggio.

La stagione conclusiva di Killing Eve debutterà con due episodi il 27 febbraio su BBC America. Successivamente gli episodi andranno in onda ogni settimana su AMC.

Ecco il teaser trailer di Killing Eve: