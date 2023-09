Kim al Bayern Monaco, Gennaro Montuori: “Stanno ancora ridendo addosso al Napoli”

Ai microfoni di Tele A, l’ex capo ultrà della SSC Napoli, Gennaro Montuori, ha espresso il suo parere sul calciomercato azzurro ed in particolare su una cessione, quella del difensore coreano Kim: “De Laurentiis è stato poco lungimirante con Kim. Perché inserire una clausola così bassa per il valore del calciatore?. Stanno ancora ridendo addosso al Napoli per aver perso un giocatore fortissimo per pochissimi soldi”. In effetti, in poche settimane Kim è diventato una stella del Bayern Monaco.

Dopo aver conquistato i tifosi della SSC Napoli, Kim Min-jae sembra già essere entrato nel cuore dei tifosi del Bayern Monaco. Le prestazioni del gigante coreano in terra tedesca sono sontuose, con l’ex azzurro che ha già fatto capire di che pasta è fatto dopo appena tre partite di campionato con soli 2 gol subiti e il primo posto in classifica.

Soprattutto nell’ultima gara, in particolare, Kim si è messo in mostra con delle chiusure difensive davvero eccezionali, stoppando gli attaccanti avversari con un’aggressività calcistica fuori dal comune e chiudendo la porta ad ogni occasione.

I tifosi del Bayern Monaco sono rimasti estasiati dal difensore, il quale ha raggiunto il grande calcio solo a 26 anni. La sua prima avventura degna di nota è stata proprio a Napoli, dove ha conquistato uno Scudetto. “Abbiamo comprato un mostro, è fortissimo! Davvero giocava a Napoli?“, “Abbiamo una difesa di ferro, Kim è eccezionale”, sono i commenti dei tifosi bavaresi.