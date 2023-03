Kim, convocato dalla Corea del Sud: arriva l’ufficialità

Il campionato di Serie A si fermerà il prossimo weekend per lasciare spazio alle Nazionali pronte a tornare in campo per disputare i rispettivi impegni. I calciatori del Napoli, dunque, sono pronti per tornare a “casa” e mettersi al servizio delle rispettive squadre.

Kim in Corea del Sud: è ufficiale

Da qualche ora è arrivata l’ufficialità sulla convocazione in Corea del Sud di Kim Min-jae. Nonostante sia alle prese con un problema al polpaccio, il difensore azzurro è pronto per mettersi a disposizione della sua Nazionale.

Il giocatore del Napoli è stato convocato dal tecnico Jurgen Klinsmann per le sfide amichevoli contro Colombia e Uruguay.

Nel frattempo, Luciano Spalletti spera di recuperarlo in vista del match di mercoledì contro l’Eintracht Francoforte. Per il tecnico azzurro averlo a disposizione è fondamentale per gli equilibri della squadra, ma se così non dovesse accadere potrebbe essere sostituito da Juan Jesus.