Kim, il Napoli e quella confessione agli amici

Kim Min Jae avrebbe confessato ai suoi amici la propria opinione su un possibile ritorno al Napoli. Il calciatore sud coreano non sembra deciso a tornare in azzurro almeno per ora

Kim è stato a più riprese accostato, in questi giorni, al Napoli. Il difensore sud coreano si è trasferito nella scorsa stagione al Bayern Monaco per più di 50 milioni di euro, ma dopo un campionato fallimentare per lui sembra possa aprirsi una possibile cessione.

Cessione che arriverebbe solo a determinate condizioni, visto che i bavaresi non sembra siano intenzionati a cedere a cuor leggero. Antonio Conte lo vorrebbe fortemente e sarebbe disposto a tutto pur di farlo comprare ad Aurelio De Laurentiis. Il giocatore avrebbe, però, confessato ai suoi amici la sua opinione riguardo ad un possibile ritorno nel capoluogo campano.

Niente da fare

Il calciatore, però, non vorrebbe andar via da Monaco di Baviera. Infatti, l’intenzione del giocatore sud coreano sarebbe quella di restare. Il giocatore vorrebbe convincere Vincent Kompany a puntare su di lui, dopo una stagione in cui con Marcel Tuchel si è visto svalorizzato.

Ha ottimi ricordi dell’annata a Napoli con la maglia azzurra, ma non sembra abbia intenzione di ritornare almeno per ora. Il calciatore vuole restare in Bundesliga e giocarsi le proprie chances per provare a vincere qualche trofeo in Germania già dalla prossima stagione. Il Napoli dovrà, quindi, mettersi il cuore in pace e così anche Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Il giocatore sud coreano non vuole, per ora, ritornare in Serie A.