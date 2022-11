Kim Min-jae, ore di apprensione per il Napoli: rischia il Mondiale per uno stiramento?

Kim Min-jae, difensore del Napoli, è impegnato con il Mondiale. Tuttavia, potrebbe rischiare di non giocare a causa di uno stiramento muscolare

Kim Min-jae è un difensore del Napoli e attualmente è impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali. Il giocatore è un elemento molto importante per il club azzurro poiché sta dando molto affinché la squadra possa arrivare in alto e vincere lo scudetto.

In queste ultime ore, infatti, il coreano sta facendo preoccupare non solo la sua Nazionale ma anche il club guidato da Aurelio De Laurentiis. Ecco sta accadendo.

Stiramento muscolare: rischia il Mondiale

Il difensore non sta bene poiché dopo il debutto uscì dal campo in condizioni critiche a causa di una caviglia in disordine e un polpaccio dolorante. Proprio il muscolo, infatti, potrebbe essere la causa che gli farà concludere qui il Mondiale.

Il polpaccio è una parte molto delicata per gli sportivi e uno stiramento potrebbe chiudere definitivamente i giochi. La sua Nazionale è preoccupata, ma anche il Napoli nonostante manchi ancora un mese alla ripresa del campionato.

Si teme il peggio ma la sensazione è che Paulo Bento farà di tutto per schierarlo in campo, costi quel che costi. A questo punto, non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni da parte dello staff.