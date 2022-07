Kim Min-Jae tra Rennes e Napoli

Con l’addio di Kalidou Koulibaly, venduto al Chelsea per circa 40 milioni di euro, il Napoli punta forte sul mercato per regalare a mister Spalletti un degno sostituto. Tra i diversi nomi in lista quello più cercato è Kim Min-Jae del Fenerbahce. Il difensore sudcoreano, classe ’96 è in cima alla lista dei desideri della società partenopea e in queste ore ci sarà un blitz ad Istanbul per portarlo in Campania.

Kim sembrava vicinissimo al Rennes, la squadra francese aveva fatto un’offerta ai turchi di 19 milioni di euro compresa di bonus. Ma De Laurentis non ha mollato la presa e in queste ore cerca un’inaspettato ribaltone, difatti alcuni dirigenti azzurri sono in viaggio per Istanbul per trovare subito un accordo e chiudere clamorosamente la trattativa.

Il Napoli a questo punto sarebbe disposto a pagare l’intera clausola da 20 milioni di euro e sorpassare definitivamente i francesi del Rennes che non hanno chiuso la trattativa. Complice di ciò che sta avvenendo è sicuramente la volontà del giocatore che sin dall’inizio ha espresso un gradimento superiore nei confronti dell’ipotesi Napoli.

In questo modo, la società partenopea potrebbe chiudere due colpi per completare il pacchetto arretrato. Il danese Leo Ostigard è arrivato stamattina a Dimaro per svolgere le visite mediche e per conoscer poi, i suoi nuovi compagni di squadra. Con l’arrivo di Kim-Min Jae, il Napoli potrebbe chiudere il tasto dolente riguardante la difesa e puntare all’acquisto di un nuovo portiere e di un nuovo attaccante.

Ora non ci resta che aspettare e sperare. I dirigenti partenopei sono ad Istanbul pronti a strappare Kim Min-Jae a tutte le pretendenti. Sarà lui il giusto rinforzo? I dirigenti azzurri riusciranno a far arrivare la fumata bianca? Infine, Kim riuscirà a colmare il vuoto che ha lasciato Koulibaly?