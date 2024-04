Kim-Napoli, il coreano ritornerebbe volentieri ma ha un obiettivo ben preciso in testa

Negli ultimi giorni sono insistenti le voci circa un possibile ritorno a Napoli di Kim. Il difensore è andato via la scorsa estate per approdare al Bayern, ma la sua esperienza in terra tedesca, per il momento, è sotto le aspettative.

Il difensore ha infatti perso il posto da titolare ed attualmente deve accontentarsi quasi sempre di pochi minuti nella parte finale della partita. Ma, cosa ne pensa il coreano del possibile ritorno in Campania?

Come riportato dal portale AreaNapoli.it, Kim non disdegnerebbe un ritorno nella squadra che l’ha lanciato nel grande calcio, ma ha un importante obiettivo da portare a termine: dimostrare il suo valore nel club che la scorsa estate ha pagato la sua clausola rescissoria. Dopo un solo anno, quindi, per il momento non mette in conto di lasciare il Bayern.

La trattativa, quindi, sarebbe difficile se non impossibile. A scrivere di un possibile ritorno in Campania (in prestito), qualche giorno fa, è stata l’edizione de Il Mattino.