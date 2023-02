Kim potrebbe salutare già l’Italia: dall’interesse dell’Inter alla stagione super col Napoli

Che avesse estimatori tra i club italiani era risaputo. Che facesse una stagione su questi livelli era inaspettato. Kim Min Jae è stato scelto in estate da Giuntoli per racogliere la pesante eredità lasciata da Kalidou Koulibaly, cosa che sta facendo in maniera eccellente. Il Napoli ha pagato ha pagato quasi 20 milioni di euro il centrale sudcoreano, ma è riuscito ad ottenere una dilazione e verserà la cifra in due rate.

Il Napoli ha superato la concorrenza di diverse squadra, in particolar modo quella del Rennes, il quale l’ex Fenerbache era vicino alla firma con i francesi. E non solo: infatti secondo alcune recenti dichiarazioni di Beppe Bergomi, commentatore Sky ed ex calciatore nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tuttomercatoweb.com” svelando che anche l’Inter è stata a lungo sulle tracce del difensore.

“Gli osservatori dell’Inter mi dicevano che Kim lo avevano contattato anche loro, poi io li vidi giocare a Verona all’esordio e dissi che erano forti. Il merito è della società che lavora bene da anni, del direttore sportivo che sa scegliere e di Spalletti, che è un genio del calcio”.

Un impatto tanto importante e decisivo con i partenopei e la Serie A che gli azzurri hanno già in piedi contatti con l’entourage per blindarlo e rimuovere o aumentare la clausola da 50 milioni di euro in essere per l’estero al momento (Nel contratto di Kim è prevista, a quanto pare, una nuova clausola rescissoria, stavolta di circa 45 milioni di euro, che però dovrebbe scattare soltanto a partire dalla fine della stagione 2023-24).

Nel frattempo le sue prestazioni hanno suscitato gli interessi delle big d’Europa, in particolar modo al Manchester United e PSG. La volontà del calciatore sembra chiara: quella di proseguire tranquillamente fianco a fianco con il Napoli.