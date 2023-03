Kim può già lasciare il Napoli?

Uno dei pilastri di questo strabiliante Napoli in questa stagione è sicuramente Kim Min-Jae. Il difensore ha preso tatticamente il posto di Kalidou Koulibaly senza farlo rimpiangere. Il coreano sta giocando una grande stagione dimostrando a tutti le sue ottime qualità. Kim è stato protagonista di grandi interventi difensivi, di diversi anticipi importanti e di ottimi colpi di testa anche in fase offensiva.

Il centrale è entrato subito nel cuore di tutti i tifosi napoletani grazie alle sue prestazioni altisonanti. Proprio grazie alle sue importanti giocate è finito sotto i riflettori di diversi big club europei. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del “Mattino”, il coreano già questa estate potrebbe lasciare la squadra partenopea. Difatti nel suo contratto c’è una clausola rescissoria che nel momento fosse pagata, De Laurentiis non potrebbe far altro che vederlo andare via.

La clausola di Kim è variabile a seconda dell’acquirente. Il quotidiano specifica che la cifra oscilla tra i 55 e i 70 milioni di euro. Da esercitare, nel caso, a Giugno. Perdere il coreano non sarà un colpo semplice da digerire ma le sirene estere sembrano farsi già insistenti. Ecco cosa ha scritto il Mattino a riguardo:

“De Laurentiis sa che potrebbe andare via, e nessuno dovrà restarci male. Chiaro il patron sa bene cosa vuole dire alzare i muri: per Koulibaly disse di no ai 110 milioni che arrivarono da Manchester. E se ne è sempre pentito. Pensava di venderlo l’estate dopo, ma poi arrivò la pandemia e tutto si è bloccato. Non lo farà mai più.”

Giuntoli nel frattempo sta lavorando per proporgli un nuovo contratto. Con il rinnovo la dirigenza partenopea alzerebbe lo stipendio annuale di Kim da 2,5 a 3 milioni di euro. Ma la notizia più importante riguarderebbe la clausola. La società vorrebbe proporre di alzare la clausola di Kim a 75 milioni di euro, cifra che comunque molti club investirebbe.