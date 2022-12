Kim, sfida tra Real Madrid e Manchester United

Manchester United e Real Madrid si starebbero sfidando per provare a prendere in estate Kim Min Jae del Napoli

La stagione di Kim Min Jae con il Napoli è una di quelle più sorprendenti possibili. Il difensore è arrivato in estate dal Fenerbahce per 18 milioni di euro, con il Napoli che ora in estate potrebbe ritrovarsi a cederlo per il doppio del prezzo pagato.

Infatti, secondo varie fonti, sul giocatore ci sarebbe una clausola rescissoria di circa 45-50 milioni per l’estero, con alcune squadre intenzionate ad esercitarla. Il Napoli, però, starebbe provando a rinnovare il contratto del coreano per provare a trattenerlo. Il giocatore sembra ben propenso alla permanenza, ma mai dire mai.

Real Madrid e Manchester United in agguato

In vantaggio sulla concorrenza ci sarebbero Real Madrid e Manchester United, che in estate sarebbero pronte a provarci per il difensore della nazionale sud coreana. Il calciatore non avrebbe ancora espresso alcuna preferenza, ma la sensazione è quella che il Napoli farà di tutto per trattenerlo. Sarebbe una vera tragedia perdere due difensori importanti in due sessioni.

Dopo aver perso in estate Kalidou Koulibaly, perdere anche il difensore coreano significherebbe rifondare nuovamente la difesa. Una cosa che il Napoli non si può permettere, specialmente se vuole aprire un ciclo vincente. Il difensore, intanto, si sta godendo le vacanze dopo l’eliminazione dal mondiale in Qatar. Un mondiale che ha visto varie emozioni, con la nazionale di Kim eliminata solo dal Brasile di Neymar. Un’uscita a testa alta, nonostante l’impietoso 4-1 con cui i verdeoro hanno vinto.