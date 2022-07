Kimpembe, la Juventus potrebbe offrire uno scambio

Per Presnel Kimpembe i bianconeri potrebbero provare il tutto per tutto. La Juventus sembra intenzionata ad inserire un giocatore gradito al PSG nella trattativa

Presnel Kimpembe sembra poter lasciare il Paris Saint Germain in questa sessione di mercato. Il giocatore cresciuto proprio con i francesi sembra poter salutare presto, con una valutazione di circa 25 milioni di euro.

La Juventus potrebbe provare ad inserire nella trattativa il cartellino di Moise Kean, che tanto interessa ai francesi e non rientra nei piani dei bianconeri. Il calciatore italiano ha deluso le aspettative e i parigini sembrano intenzionati a riaccoglierlo a braccia aperte tra le proprie fila.

Si profila un clamoroso scambio

Se ne è parlato in ottica Leandro Paredes, ora se ne parla anche in ottica Kimpembe. Moise Kean sembra destinato a lasciare nuovamente Torino, ma per dove non si sa. Potrebbe finire inserito nella trattativa per il difensore francese, ma su di lui ci sarebbero anche altre squadre. La Juventus non lo vuole tenere e un riscatto più cessione sembra cosa probabile.

In Premier League avrebbero preso informazioni anche West Ham, Arsenal, Fulham e Nottinham Forest. Timido sondaggio anche da parte dell’Atletico Madrid, che però non sembrerebbe intenzionato a chiudere il colpo. Il Paris Saint Germain gradirebbe riavere l’italiano, in virtù anche di una stagione ottima trascorsa proprio nella capitale francese nel 2020/2021 da parte del talento azzurro. L’ex Everton sembra poter lasciare presto nuovamente Torino e un ritorno in Francia sembrerebbe da lui cosa gradita. Il giocatore, infatti, starebbe aspettando una proposta dalla sua ex squadra dove tornerebbe anche di corsa.