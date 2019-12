King Toretto su Diletta Leotta: “Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”

Daniele Scardina, in arte King Toretto, è un famoso pugile che vive a Miami. Il ragazzo ha appena rilasciato dichiarazioni importanti in merito al suo rapporto con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

SCARDINA NON VUOLE NASCONDERSI PIÙ – Solo un mese fa il pugile dichiarò abbastanza stizzito di non voler buttare in pasto ai giornali la sua storia con Diletta Leotta. In un’intervista per Un Giorno Da Pecora, King Toretto svelò: “Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo”. Pare, però, che la situazione sia cambiata drasticamente dall’ultima dichiarazione di Daniele Scardina.

LA COPPIA È PIÙ UNITA CHE MAI NONOSTANTE LA FORTE DISTANZA – Le prime dichiarazioni ufficiali di Daniele sono arrivate alle porte del Natale. Il pugile, che vive stabilmente a Miami, è volato a Milano per festeggiare le vacanze natalizie con la sua bella fidanzata. Fotografati assieme a Milano, il campione ha dichiarato: “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”. Parole molto forti quelle di Daniele nei confronti della conduttrice di DAZN.

L’unico problema è la forte distanza poiché Diletta vive a Milano e lavora in giro per l’Italia mentre Daniele si allena quotidianamente a Miami. Tuttavia, pare che le cose vadano molto bene e il pugile trascorre i suoi pochi giorni liberi accanto alla conduttrice sportiva.