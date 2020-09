Kitty Spencer, la nipote di Lady D: un’estate all’insegna dell’Italia e del lusso

Nonostante l’emergenza che ha colpito il mondo, sia a livello sanitario che economico, l’Italia continua ad attrarre. Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, ha infatti voluto passare qualche settimana nel Bel Paese, senza farsi mancare alcun lusso.

DA ROMA A CAPRI – Sebbene siano tante le restrizioni dovute al Coronavirus, Kitty non ha voluto rinunciare ad una vacanza fuori casa. La sua meta è stata l’Italia, dove ha primo fatto tappa nell’eterna Roma, decidendo poi di approdare a Capri, meta di molti vip. Non è però sfuggito un dettaglio: il lusso sfrenato. La modella si è infatti mostrandota sempre con indosso degli outfit griffati.

Durante la sua villeggiatura a Roma, la futura moglie del magnate della moda Michael Lewis, ha sfoggiato due Dolce&Gabbana. Una maison per cui la Spencer ha anche sfilato in passerella. I prezzi due capi sono ovviamente cifre da capogiro, per nulla accessibili a tutti: uno costa 1.750 euro, mentre l’altro 1.950.

DIOR A CAPRI – E se nell’eterna città, la modella ha voluto rendere omaggio all’Italia, per i giorni di Capri ha deciso di indossare Dior. La Spencer ha deciso di fotografarsi con indosso il capo firmato, postando poi la foto su Instagram.

La foto in questione vede la nipote di Lady D intenta a consumare una ricca e lussuosa colazione, sullo sfondo il meraviglioso panorama regalato dai Faraglioni. Indosso ha il capo Dior, fatto a posta per questa vacanza campana: un modello alla marinara in bianco con le righe beige e sul petto la scritta “J’Adior Capri”. Questo griffato outfit costa ben 1.250, facendo aggiudicare a Kitty il titolo di “Regina di Capri”.