Kiwior, addio all’Arsenal: il Napoli ci prova

Jakub Kiwior potrebbe salutare l’Arsenal e tornare in Italia. Il difensore polacco è fortemente voluto da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, che potrebbero regalarlo ad Antonio Conte per la difesa

Il Napoli cerca un difensore di spessore per la retroguardia. Qualcuno che possa già conoscere il campionato italiano. Si è sondato Kim Min Jae e provato a vedere se il Paris Saint Germain volesse lasciar andar via Milan Skriniar ma, per ora, nessuna trattativa aperta. Tra i due giocatori ex Napoli e ex Inter è spuntato fuori un nuovo profilo, intanto.

Si parla di Jakub Kiwior, difensore polacco ex Spezia che ha lasciato l’Italia ormai due anni fa per trasferirsi a Londra. Il difensore conosce già il nostro campionato ed è giovane, tanto giovane, al punto che potrebbe diventare la svolta per la retroguardia partenopea.

Il prezzo di mercato

L’Arsenal sarebbe ben disposto a cedere il difensore della nazionale polacca, con un prezzo di cartellino richiesto che si aggirerebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro. Soldi che il Napoli spenderebbe ben volentieri per Jakub Kiwior, visto che Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l’ex centrale dello Spezia.

A confermarlo anche Nicolò Schira, che ha detto: “Il difensore ha già fatto sapere di voler essere ceduto nelle prossime settimane”. Su di lui, però, ci sarebbero forti Milan e Juventus con i bianconeri che si sono già “informati sul classe 2000 e oggi lo farà tenere d’occhio da un proprio scout“. Ci sarà dunque da battere una forte concorrenza.