Kiwior, battaglia tra Juventus e Roma per il giocatore

Per il difensore dello Spezia sarebbe battaglia agguerrita. Ora anche la Juventus si sarebbe inserita, con la Roma che sembra in vantaggio

Kiwior inizia ad interessare a tante squadre a livello nazionale. Il calciatore polacco, difensore dello Spezia, sta vivendo una stagione di assoluta consacrazione e potrebbe presto lasciare la Liguria per accasarsi altrove.

In estate il West Ham provò a strapparlo ai bianconeri liguri con un’offerta irrinunciabile, che però si è vista rispedita al mittente nell’immediato. L’idea del club è quella di valorizzare ancor di più il giocatore, sperando di ottenere il massimo possibile dalla sua cessione.

Anche la Juventus su di lui

Non solo Roma, attualmente in vantaggio, anche la Juventus si sarebbe fatta viva con lo Spezia per provare ad intavolare la trattativa. A stagione in corso sembra impossibile che il giocatore possa muoversi, ma mai dire mai. Lo Spezia vorrebbe terminare l’attuale stagione prima di privarsi di uno dei propri punti fermi, così da arrivare alla salvezza e poi cederlo per massimizzare dalla sua cessione.

Il calciatore ha attualmente, secondo transfermarkt, un valore di 6 milioni di euro ma sembra probabile che un aumento possa arrivare nelle prossime settimane. Lo Spezia potrebbe chiedere una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro per lui, giustificata anche da una stagione che lo vede tra gli assoluti protagonisti del campionato italiano. Sono 9 le presenze, in cui ha praticamente giocato sempre. Un calciatore dal sicuro avvenire e che è già nel giro della nazionale maggiore nonostante la giovane età. La Roma farà di tutto pur di averlo.