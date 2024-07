Kiwior continua a piacere all’Inter

Jakub Kiwior sembra il difensore più plausibile dell’Arsenal al momento, mentre continuano ad emergere nuovi collegamenti con club italiani tra cui l’Inter

Secondo quanto riportato da David Ornstein per The Athletic, con l’Arsenal che spinge per ingaggiare Riccardo Calafiori dal Bologna quest’estate, è probabile che un giocatore debba essere ceduto e Jakub Kiwior sembra un candidato più plausibile di Oleksandr Zinchenko. Anche se Kiwior è popolare all’Arsenal, Ornstein scrive che il difensore è quello che genera più interesse al momento, in particolare dall’Italia.

A questo proposito, il giornalista italiano Alfredo Pedulla riferisce che l’Inter ha preso contatti con l’Arsenal per un possibile trasferimento. Anche la Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore, vista l’inclinazione di Calafiori verso l’Arsenal, anche se al momento non è una priorità per il club nerazzurro. La valutazione dell’Arsenal è di almeno 20 milioni di euro (16,9 milioni di sterline) e che un prestito con obbligo di riscatto potrebbe essere possibile.

Voci di addio per l’ex Spezia

Tanto per confermare la voce, anche Fabrizio Romano aveva riferito che Jakub Kiwior potrebbe lasciare l’Arsenal per una buona offerta quest’estate, e che un prestito è possibile solo se include una clausola di acquisto obbligatoria.

Sebbene diversi club italiani stiano tenendo d’occhio la situazione, non hanno ancora presentato alcuna offerta ufficiale all’Arsenal. Kiwior, secondo quanto riferito, rimane un giocatore di fiducia di Mikel Arteta, e il club non è poi così disperato da volerlo cedere. Ha un contratto fino al 2028 con l’Arsenal e sembra ci sia l’intenzione di rispettarlo, salvo se non arriva un’importante offerta.