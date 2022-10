Kiwior-Roma, ma la Serie A si scatena

Kiwior è il difensore del momento, con Roma, Inter e Milan che potrebbero meditare di provare a prenderlo da subito

Tre squadre, con tre destini simili. Milan, Roma e Inter sembrano intenzionate a rinforzare il pacchetto arretrato con le possibili partenze a fare capolino. La Roma in particolare ha bisogno di qualcuno che possa entrare, visto anche che per ora Acerbi sembra essere l’unico difensore dei nerazzurri pienamente al centro dei giochi.

L’Inter dovrà considerare la possibile partenza di Milan Skriniar e eventualmente rinforzarsi di conseguenza. Il Milan vuole sostituire Kjaer, che sembra ormai a fine carriera per colpa dei vari infortuni. La Roma, invece, sembrerebbe essere decisa a disfarsi di Kumbulla.

Un obiettivo comune

In tal senso, le tre squadre starebbero puntando lo stesso giocatore per la difesa. Jakub Kiwior è il nuovo difensore di moda in Serie A, con tante squadre su di lui. Il giocatore è arrivato allo Spezia dallo Zilina poco più di un anno fa, ma sembra aver trovato finalmente la propria forma nel campionato italiano.

Anche Robert Lewandoski è rimasto impressionato dal talento del difensore polacco, su cui ha detto: “Il ragazzo ha parecchio potenziale, l’ho notato nel riscaldamento prima del match contro l’Olanda e ho pensato: ‘Chi è questo?’. Poi in partita mi sono reso conto che è stato straordinario”. Una benedizione non da poco, che può far già capire di cosa sia capace il polacco. Roma, Inter e Milan dovranno combattere per contenderselo, pur sapendo che non ci sono solo loro. In estate lo Spezia ha rifiutato gli assalti del West Ham, che potrebbe tornare all’attacco.