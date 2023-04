Kjaer: “Già li abbiamo battuti due volte, possiamo vincere di nuovo col Napoli: siamo il Milan”

Il calciatore del Milan, Simon Kjaer, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito alla partita che si giocherà in Champions League tra i rossoneri e il Napoli: “Li abbiamo battuti nelle ultime due volte e sappiamo che domani possiamo anche batterli di nuovo. Incontriamo una squadra forte, però noi siamo il Milan”.

“Queste partite sono quelle che mi danno le motivazioni per allenarmi ogni giorno. È una grandissima sfida per la squadra, forse una delle più belle della mia carriera. Dobbiamo essere compatti, scivolare insieme, anche nei momenti difficili come i primi 10 minuti dell’andata. Bisogna capire come si deve giocare e come uscire da questi momenti difficili: su questo siamo cresciuti tanto“.

Sul ritorno di Victor Osimhen ha infine dichiarato: “Non cambierà tanto. E’ un giocatore con grandissime qualità, molto veloce e molto fisico. Ci siamo preparati su di lui, però la base resta la stessa: difendiamo tutti, attacchiamo tutti. Dobbiamo essere messi bene in campo anche per la qualità che hanno loro“.