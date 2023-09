Kjaergaard, l’Inter prova a rubarlo alla Juventus

L’Inter è in vantaggio nella corsa a Maurits Kjaergaard, recentemente accostato alla Juventus. Il danese resta uno dei punti fermi dell’RB Salisburgo

Negli ultimi giorni, i media italiani hanno avvertito del crescente interesse della Juventus per Maurits Kjaergaard, giocatore dell’RB Salisburgo. Infatti, alcuni osservatori della vecchia signora si sono recati di recente in Francia per vedere il giocatore in azione nella partita tra le squadre U21 di Francia e Danimarca.

Ebbene, secondo quanto riportato da CalcioMercato.it, la realtà è che è un’altra la squadra di Serie A che, in questo momento, ha più possibilità di ingaggiarlo. Si tratta dell’Inter, squadra che sta già lavorando all’idea di rinforzare la propria rosa nelle prossime edizioni del mercato.

Notevoli progressi

Pare che sia lo stesso Beppe Marotta, direttore generale dei nerazzurri, a condurre la trattativa per acquisire i servizi di questo giovane e promettente centrocampista danese che si distingue per le sue doti fisiche, la buona gestione della palla e la capacità di adattarsi a varie posizioni nel centrocampo largo. Un giocatore che si sta mettendo decisamente in mostra.

Kjaergaard, che ha appena 20 anni, è arrivato al suo attuale club nel 2021 dall’FC Liefering. Da allora, il potente centrocampista (192 cm) ha già collezionato 70 presenze (sette gol e 17 assist) con la squadra austriaca e ben 18 presenze internazionali con la nazionale danese U21 di cui è capitano. Il giocatore è probabile termini la stagione con gli austriaci, specialmente perché non sembra ci sia la possibilità che il Salisburgo perda l’occasione di venderlo al doppio del possibile prezzo già dalla prossima estate.