Kjaergaard, nuovo obiettivo della Roma

Il giovane calciatore Kjaergaard sembra interessare ai giallorossi che potrebbero provare a prenderlo nel caso in cui si aprisse uno spiraglio già da gennaio. Su di lui ci sono anche Juventus e Milan

Il 18enne ha avuto un inizio impressionante nella prima squadra dei campioni d’Austria e ha già trovato la rete in Champions League. Sono finiti i tempi in cui il Red Bull Salisburgo poteva considerarsi un’incognita nel calcio europeo: negli ultimi anni, infatti, i campioni d’Austria sono esplosi sulla scena con alcune prestazioni da urlo in Champions League.

E non solo sono stati entusiasmanti da vedere sul grande palcoscenico, ma sono stati anche in grado di offrire alla loro giovane squadra un percorso chiaro dal calcio giovanile fino ai vertici europei. Da quando è stato aggiunto l’ultimo tassello al puzzle del Salisburgo nel 2019, Erling Haaland, Hwang Hee-chan, Dominik Szoboszlai e Patson Daka – tra gli altri – sono passati ad eccellere per il club e il Paese, con potenziali pretendenti in coda per l’attuale gruppo di giocatori, come Karim Adeyemi e Brenden Aaronson.

La Roma ci prova

I giallorossi sembrerebbero voler anticipare la concorrenza, con la volontà di provare a prendere il nuovo giovane talento del momento subito. La fila, però, sembra essere lunga con Milan e Juventus già sul prospetto.

“La prima cosa che ho notato sono state le sue capacità tecniche”, racconta a GOAL Jonathan Hartmann, che ha allenato Kjaergaard nel suo ex club Lyngby. “Aveva un tocco di palla sublime, era veloce a girarsi e a correre, e aveva una visione straordinaria per i passaggi decisivi per trovare le corse dei suoi compagni di squadra”.

“Ricordo la prima volta che si è allenato con la prima squadra. Aveva 15 anni, e durante la prima esercitazione fece un’incredibile mossa con un giocatore molto più anziano della squadra, e tutti impazzirono. Si vedeva il talento grezzo che aveva, nonostante fosse molto più giovane”.

Arrivato al Salisburgo dal Lyngby nel 2019, dopo che la squadra austriaca ha sborsato 2,6 milioni di euro per assicurarsi l’ingaggio, Kjaergaard ha iniziato a mettere in mostra queste caratteristiche tecniche, segnando sette gol e realizzando 14 assist per l’FC Liefering, squadra di seconda fascia del Salisburgo.