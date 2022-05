Kledi Kadiu, cosa gli è successo dopo Amici: l’evoluzione del ballerino

Sono passati ormai 21 anni da quando Kledi Kadiu ha fatto il suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi, format che gli ha fatto guadagnare successo come ballerino e che gli ha dato la possibilità di lavorare molto in questo campo. Ma che fine ha fatto oggi?

Kledi Kadiu, originario di Tirana, muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2001 proprio nel programma di Maria Di Filippi. Un format con cui ha lavorato fino al 2012. In seguito, ha iniziato subito a mettere a frutto ciò che aveva imparato all’interno del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana.

Nel 1996 si trasferisce in Italia, luogo in cui riesce a ottenere non poche opportunità per far vedere a tutti di che pasta è fatto. Se Kledi Kadiu è diventato un nome molto importante nel mondo della danza, il merito di sicuro va a lei, Maria De Filippi. Una donna che, non solo gli ha dato la possibilità di partecipare ad Amici, ma che gli ha permesso di restare per altri 10 anni per lavorare nel corpo di ballo del programma”, riporta ildemocratico.com.