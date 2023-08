Klopp allontana Chiesa e si tiene Salah

L’allenatore del Liverpool sembra intenzionato a trattenere il proprio attaccante, con l’egiziano corteggiatissimo dalle sirene arabe

“Non abbiamo un’offerta. Salah è un giocatore del Liverpool, per tutte le cose che facciamo è fondamentale. Se ci fosse qualcosa da parte dell’Al-Ittihad, la risposta sarebbe NO. Momo è impegnato al 100% con il Liverpool. Non c’è niente da dire, è un nostro giocatore e quindi non c’è proprio niente da dire”. Così Jurgen Klopp ha interrotto il brusio di parole dietro il possibile trasferimento di Mohamed Salah in Arabia Saudita.

L’erasmus di giocatori provenienti dal calcio europeo sembra non includere, dunque, l’egiziano del Liverpool che salvo clamorosi colpi di scena resterà in Inghilterra per almeno un’altra stagione. Questo sembra frenare ogni possibile addio di Federico Chiesa dalla Juventus, con gli inglesi che erano intenzionati a prelevarlo e hanno fatto qualche sondaggio.

Le ultime

L’ala italiana aveva vissuto un periodo di prestazioni inferiori al suo ritorno da un infortunio prolungato durante la stagione precedente. La Juventus era alla ricerca di giocatori che potessero dare un contributo notevole e aveva preso in considerazione la possibilità di separarsi da Chiesa a causa delle sue difficoltà a mantenere la forma fisica.

Tuttavia, la rinascita di Chiesa durante il precampionato e le sue ottime prestazioni nella prima di campionato hanno dimostrato che è tornato in forma. Di conseguenza, la Juventus ha modificato la sua posizione e non sta più considerando la sua cessione. La vendita sembra dunque utopia, con il bianconero che potrebbe ora essere ancora il colore di Chiesa. Salvo clamorosi colpi di scena del mercato, ovviamente.