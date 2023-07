Klopp vuole Barella al Liverpool

L’allenatore tedesco vuole un ultimo sforzo da parte del consiglio di amministrazione per completare la ricostruzione della squadra

Il Liverpool sta setacciando il mercato da un po’ di tempo per ricostruire parte della sua squadra dopo il disastroso 2022/2023, dopo aver già effettuato una serie di acquisti di alto livello a cui ora sta cercando di aggiungere il centrocampista italiano dell’Inter, Nicolò Barella.

Il 26enne centrocampista è diventato uno dei giocatori più importanti dell’Inter negli ultimi anni, sviluppando gran parte del suo potenziale sotto la guida di Simone Inzaghi, che è consapevole della possibilità di rimanere senza uno dei suoi migliori giocatori dopo la comparsa sulla scena del Liverpool, che potrebbe alzare l’offerta per Barella a 60 milioni di euro, un’offerta che i neroazzurri non potrebbero rifiutare.

La richiesta di Klopp

Come abbiamo detto, l’Inter sta cercando di guadagnare il più possibile, essendo disposta a vendere Barella se dovesse ricevere un’offerta di almeno 60 milioni di euro, una cifra che il Liverpool potrebbe essere disposto a pagare per avere un giocatore della qualità dell’italiano.

Per il quale hanno chiesto informazioni anche altri grandi club come Newcastle United e Paris Saint Germain, che saranno i principali rivali dei Reds per l’ingaggio di un giocatore che è uno dei maggiori oggetti del desiderio di Klopp per finire di dare il suo tocco a un centrocampo che subirà grandi cambiamenti quest’estate. Una squadra che ha già visto tanti addii a zero e che avrà bisogno di svariati innesti, sia a centrocampo che in attacco con l’arrivo di Mac Allister che non sarà l’unico.