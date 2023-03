Klopp vuole Locatelli

Il Liverpool è in competizione con l’Arsenal per il trasferimento della stella della Juventus Manuel Locatelli. I Reds ritengono che la stella italiana rafforzerebbe il centrocampo di Jurgen Klopp con un trasferimento estivo

Secondo quanto riportato da CalcioMercatoWeb, Locatelli sarebbe nel mirino del Liverpool, che sta pianificando un’importante revisione del centrocampo di Klopp. La squadra di Anfield ha vissuto una stagione difficile con l’attuale reparto motore. Per questo motivo, i Reds intendono rinfrescare l’intero nucleo.

Il boss della Juventus Massimiliano Allegri sarebbe estremamente dispiaciuto di vedere Locatelli lasciare Torino in estate. Il 25enne è un elemento fondamentale del suo gruppo all’Allianz Stadium. Ma potrebbe dover sacrificare alcuni giocatori fondamentali se la squadra non dovesse qualificarsi per la Champions League.

Il Liverpool rischia inoltre di non qualificarsi per la Champions League dopo la pessima campagna di Premier League. Tuttavia, Klopp ammira ciò che Locatelli potrebbe offrire ad Anfield e potrebbe spingere per il suo trasferimento. Ma i bianconeri chiederebbero 35 milioni di euro per lasciarlo partire.

Battaglia con l’Arsenal

Locatelli è attualmente in prestito alla Juventus dal Sassuolo dopo un primo accordo biennale nell’agosto 2021. I bianconeri non hanno pagato ai neroverdi un corrispettivo per il prestito, ma devono pagare 23 milioni di euro attraverso un obbligo di acquisto quest’anno. L’accordo prevede anche un’aggiunta di 12 milioni di euro.

Anche il Liverpool deve rivaleggiare con l’Arsenal per chiudere un trasferimento con la Juventus per Locatelli quest’estate. CalcioMercatoWeb ha anche affermato di recente che i Gunners e il Newcastle United hanno messo nel mirino il 24enne fuoriclasse. Ma Allegri spera di rinnovare il suo contratto da 3 milioni di euro l’anno (51k sterline l’anno). Locatelli ha accettato un contratto fino al 2026 nell’ambito del suo trasferimento dal Sassuolo nel 2021. Ma Arsenal e Newcastle possono superare i termini del suo accordo a Torino con offerte a fine stagione. Secondo quanto riportato da CalcioMercatoWeb, la Juventus non è contraria a una cessione.