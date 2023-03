Kluivert, priorità del Valencia

L’attaccante olandese è stato una delle note positive degli spagnoli in questa stagione, che vorrebbero tenerlo, ma il problema è il prezzo. La Roma dovrà trattare per cederlo

onostante ciò, c’è un giocatore che ha lasciato un’ottima impressione: Justin Kluivert. L’olandese è diventato uno dei giocatori più efficaci della squadra e l’intenzione del club è di tenerlo ben oltre il 30 giugno, quando scadrà il suo prestito al Mestalla.

Kluivert sta vivendo il suo miglior momento sportivo in questa stagione e ha conquistato l’affetto dei tifosi del Mestalla con grandi prestazioni, ma soprattutto perché dà il massimo in campo. Per questo motivo, la squadra del tifo starebbe cercando di convincere l’AS Roma a sedersi al tavolo per negoziare il suo contratto definitivo, ovviamente a patto che rimanga in prima divisione.

Si cercherà di rinegoziare il prezzo

Il Valencia ha un’opzione per l’acquisto di Justin Kluivert in prestito, ma la cifra non rientra affatto nella politica dei trasferimenti della squadra, visto che i romani hanno messo come opzione 15 milioni di euro, una cifra troppo alta per il tifo. La direzione sportiva cercherà di abbassare le pretese economiche della squadra italiana visto che si cercherebbe di approfittare del fatto che non rientra nei piani di José Mourinho. Da parte del giocatore sembra che non ci sarebbero problemi, ma l’unica condizione è che rimanga nella prima divisione del calcio spagnolo. Al momento il Valencia sta lottando affinché quest’ultima previsione accada, cercando di non retrocedere. Sarebbe una tragedia per gli iberici, che dovrebbero ricostruire nuovamente.