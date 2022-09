Kluivert può salutare Roma, ma vuole l’estero

Justin Kluivert continua ad essere una grossa grana per i giallorossi, che non riescono a cederlo. Il giocatore preferirebbe giocare fuori dall’Italia

La trattativa per Justin Kluivert al Fulham può dirsi saltata. Gli inglesi hanno riscontrato qualche problemino burocratico e non sembrano intenzionati a riprovarci per il calciatore olandese.

Il calciatore resta in uscita dalla sponda giallorossa della nostra capitale e sembrerebbe non voler restare in Serie A. Su di lui c’è la Sampdoria, ma il giocatore sembra preferire piste estere. Per lui si sarebbero fatte avanti Ajax, Galatasaray e Sporting Lisbona. Al momento la pista olandese resta la più accreditata, ma attenzione perché quella turca può regalare sorprese. Il mercato in Turchia chiude l’8 Settembre e ci sarebbe molto più tempo per chiudere.

Intanto la Sampdoria si mette il cuore in pace

I giallorossi stanno continuando a monitorare la situazione e la trattativa Sampdoria-Kluivert sembrava anche fattibile. Il problema? Il calciatore vuole andare all’estero, giocando magari le coppe europee. I liguri sembrano aver deciso di puntare su Ignacio Pussetto al suo posto, ma resta il rammarico di aver ricevuto l’ennesimo rifiuto di questa sessione.

Kluivert, infatti, non è l’unico giocatore che avrebbe rifiutato il blucerchiato. Prima di lui anche Marko Pjaca e Adam Ounas, che non avrebbero trovato convinzione nel sposare il progetto dei genovesi. Ora Kluivert potrebbe vivere ore tribolate per un suo eventuale trasferimento, con la Roma che aspetta e spera di poterlo cedere il prima possibile. Se a titolo definitivo, anche meglio specialmente dopo non aver concretizzato la cessione al Nizza.