Ko Itakura lontano dal Napoli

Dopo il certo addio di Kim Min-Jae, la società partenopea è pronta a scendere sul mercato per sostituire al meglio il coreano. Kim è stato uno dei pilastri di questo Napoli che ha vinto il campionato quest’anno. Sostituirlo non sarà semplice ma il presidente De Laurentiis è sempre riuscito a fiutare grandi affari. Per il post Kim ci sono molti nomi sul taccuino, uno di questi è quello di Ko Itakura.

Itakura è un difensore giapponese classe ’97. Attualmente gioca nel Borussia M’gladbach. Con la squadra tedesca ha dimostrato di essere un ottimo centrale difensivo dotato di una buon corsa e grande reattività. Il suo nome è stato accostato al Napoli come perfetto erede di Kim ma la trattativa per il giapponese non è affatto semplice.

Secondo quanto hanno riportato i maggiori quotidiani, il difensore del M’gladbach vorrebbe restare nel suo attuale club. Una vera e propria doccia gelata per la società azzurra. Secondo quanto ha scritto la Bild le voci di un trasferimento di Itakura al Napoli non sono affatto vere. Il calciatore giapponese avrebbe chiesto al club di restare rifiutando le offerte dall’Arabia Saudita e del Napoli.

Per gli azzurri quindi si restringe ancor di più la lista dei possibili eredi di Kim. Il coreano invece aspetta notizie dal Bayern Monaco che non ha ancora pagato la clausola rescissoria alla società azzurra. Un altro possibile nome per sostituire il roccioso difensore centrale è quello di Max Kilman, calciatore classe ’97 del Wolherampton.

Un terzo nome fatto è invece quello di Kevin Danso, difensore del Lens e della nazionale austriaca. Il suo profilo piace molto al mister Rudi Garcia che ha avuto già modo di vederlo all’opera in Francia. La squadra francese chiede per il suo centrale una cifra vicina ai venti milioni euro, importo che è nei parametri della società partenopea. Ciò che è certo è che qualsiasi trattativa prenderà quota solo quando si avrà l’ufficialità del passaggio di Kim al Bayern Monaco.