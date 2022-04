Kökçü nel mirino della Juventus

Orkun Kökçü del Feyenoord è il nuovo nome per il centrocampo bianconero. Il calciatore è un’alternativa low cost

La Juventus continua a monitorare il mercato e sono tanti i prospetti che interessano. Tra questi vi è Orkun Kökçü del Feyenoord, talento turco classe 2000 con cittadinanza olandese.

Il giocatore è il cuore pulsante del centrocampo degli olandesi, con ben nove gol e otto assist in 44 partite. Un ottimo contributo, che sembra valergli la possibile chiamata della Juventus. Una chiamata che potrebbe essere ascoltata.

Un’alternativa giovane e valida

La Juventus ha dimostrato di essere attentissima alle situazioni di mercato, nel corso degli anni. Il calciatore turco costituisce, infatti, un’alternativa low cost ai già sondati Milinkovic-Savic e Pogba.

Entrambi i giocatori sono difficoltosi da acquistare, viste le richieste troppo onerose. Per il serbo la Lazio vuole almeno 80 milioni, con la Juventus che potrebbe inserire Fagioli nella trattativa per ridurre la spesa. Appare difficile al momento, ma non impossibile.

Un’altra possibilità è che Pogba si abbassi lo stipendio – che blocca il suo ritorno a Torino per il prezzo troppo elevato – che appare altrettanto improbabile. Più probabile che i bianconeri tentino qualche colpo più giovane.

Il turco del Feyenoord sembra una trattativa più semplice, visto anche che costerebbe alla Juventus circa 15 milioni. Cifre accessibilissime sia per il cartellino che per lo stipendio. Un prezzo che potrebbe portare i bianconeri a puntare il tutto per tutto su di lui. Resta da capire quali saranno le intenzioni della dirigenza e quali invece le richieste di Massimiliano Allegri.