Konur: “Napoli su Sergio Oliveira”

Secondo il giornalista turco, il Napoli starebbe trattando Sergio Oliveira. Il centrocampista non è sicuro della permanenza a Roma

Si sa ancora poco sul futuro del centrocampista di proprietà del Porto, ma già si muove il mercato dietro di lui. Il calciatore ha passato gli ultimi 6 mesi in prestito alla Roma. Quest’ultima ha un diritto di riscatto di 13 milioni di euro, che però ritiene fin troppo elevato e vorrebbe uno sconto.

Ad ora, dunque, il futuro del calciatore è da decidere. Stando a quanto arriva dalla Turchia, però, il Napoli si starebbe muovendo per provare a beffare la Roma. Gli azzurri potrebbero piazzare l’offerta decisiva per prelevare il talento portoghese.

Konur si sbilancia su Twitter

Secondo il giornalista turco, se il giocatore non dovesse rimanere a Roma ci sarebbero ben tre squadre pronte a prelevarlo. Per il classe ’92 si sarebbero fatte avanti Napoli, Wolverhampton e Valencia. La corsa sembra però tutto meno che facile.

Il calciatore non sa ancora del suo fututo, con anche Mourinho che rincara la dose, dopo le sue ultime dichiarazioni. Lo Special One avrebbe infatti detto: “Al Chelsea bastava uno schiocco di dita per acquistare un giocatore, ma alla Roma non mi hanno mai mentito”.

Parole che dunque evidenziano la volontà di spendere poco per il giocatore lusitano. Quest’ultimo una settimana fa ha confermato di non sapere nulla con quel “Riscatto? Ho un contratto con il Porto, vediamo” che sa di possibile addio. I portoghesi non sembrano intenzionati ad uno sconto e l’addio sembra quasi certo.