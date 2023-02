Koopmeiners, Juventus e Liverpool si sfidano per lui

Juventus e Liverpool si daranno battaglia su Koopmeiners dell’Atalanta, ma il calciatore costa tanto per le casse bianconere

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Juventus e Liverpool sarebbero interessate a Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il giocatore di origine olandese sta vivendo una stagione incredibile con la maglia della Dea, tanto che i grandi club europei potrebbero presto bussare alla porta dei bergamaschi per lui.

Il giocatore è un mediano, ma in stagione ha già segnato 6 reti con ben 3 assist. È diventato il metronomo del centrocampo bergamasco, tanto che Gasperini non sembra riuscire più a fare a meno di lui. Juventus e Liverpool lo vogliono, ma ci sarà da assecondare le richieste dell’Atalanta che valuta il giocatore oltre 50 milioni di euro.

Gasperini ha le idee chiare

Intanto Gasperini un paio di settimane fa ha elogiato la squadra per intero. Il tecnico nerazzurro ha parlato di come faccia fatica a trovare qualcuno che sia migliore degli altri. Ecco cosa ha detto dopo la partita con la Lazio: “Devo dire che facico fatica a trovare un solo migliore in campo. Quando sai fare queste prestazione vuol dire che sei capace di giocare paritte di questo livello. Ederson e Koopmeiners possono essere interscambili e questo può tornarci utile. Abbiamo bisogno di un Ederson così. Hojlund e Zapata incompatibili? No, possono giocare tranquillamente insieme. Hojlund è un giocatore che dobbiamo rallentare un po’ perchè dà sempre il massimo, ha fatto dei miglioramenti dal punto di vista tecnico notevoli, all’inizio pensavamo che non fosse così resistente. Difficile per gli avversari fermare uno così Queste prestazioni ti danno fiducia, per pensare alla qualificazione in Champions ci sono ancora tantissime partite. La squadra è compsta da giovani e da giocatori che ci sono da tanti anni che stanno recuperanod l’orgoglio e la voglia di essere competitivi”.