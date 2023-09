Kostic, addio ancora possibile: in Turchia il mercato è aperto

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Kostic potrebbe ancora andar via dalla Juventus. Il calciatore bianconero è cercato dalle big turche

Filip Kostic continua ad essere uno di quei profili potenzialmente in uscita dall’ottica bianconera. Il talento serbo ha un ottimo mercato, tanto che un suo addio al bianconero potrebbe essere utile per rafforzare le casse del club.

La Juventus osserva e medita, conscia che in Turchia ci sono Galatasaray e Fenerbahce pronte a far follie pur di prelevare l’ex Eintracht Francoforte. Il giocatore, però, sembra star bene a Torino e potrebbe opporsi al trasferimento in maniera del tutto totale.

Le ultime dal mercato

Se in mezza Europa il mercato è finito, non si può dire lo stesso in Turchia dove gran parte delle squadre stanno cercando ancora gli ultimi colpi. A parlarne è stato Tuttomercatoweb, che dice: “Filip Kostic è, un po’ a sorpresa, considerato in uscita dalla Juventus. Nonostante il suo impatto con la Serie A sia stato indubbiamente positivo, Allegri non lo ha utilizzato nelle prime due giornate di campionato. La richiesta dei bianconeri è di 15 milioni di euro per cederlo, una cifra che farebbe sicuramente comodo alle casse della Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Galatasaray lo considera da tempo e a maggior ragione adesso che prenderà parte ai gironi di Champions League. Nelle ultime ore si è rifatto vivo il West Ham che deve rinforzarsi in prospettiva europea dopo aver vinto la Conference. Kostic non ha fretta e aspetta senza malumori: a Torino, in fondo, sta bene”.