Kostic, dalla Germania: vicinissimo alla Juventus, lo manda Dusan

Dalla Germania sembrano dare per quasi fatto l’affare che porterebbe Filip Kostic in bianconero. La Juventus potrebbe presto chiudere

A riportarlo è la redazione di “Sky Sport” Germania. Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte sarebbe vicinissimoa vestire la maglia della Juventus. L’esterno serbo classe ’92, eletto miglior giocatore dell’ultima Europa League, sembra dunque vicinissimo all’Italia.

Si parla di un affare sulla base di 15 milioni di euro, cifre che la Juventus pagherebbe ben volentieri pur di ottenere un calciatore di sicura affidabilità. A spingere sull’accelleratore per la trattativa sarebbe Dusan Vlahovic, che avrebbe parlato benissimo del connazionale alla dirigenza juventina.

Un anno dopo, finalmente…

Esattamente un anno dopo dal mancato arrivo alla Lazio, dunque, il talento serbo potrebbe finalmente arrivare in Italia. Su di lui ci sarebbe anche l’Inter, ma la Juventus sembrerebbe pronta a sferrare l’assalto decisivo per accaparrarselo. Il calciatore serbo, dunque, potrebbe abbandonare la Germania per finalmente giocare in un big club. La Juventus potrebbe creare un attacco incredibile, con lui.

Il classe ’92, ad oggi, ha girovagato tra Serbia, Olanda e Germania. Arrivato per circa 6 milioni di euro dall’Amburgo nel 2019, ora sembra pronto a quasi 30 anni all’arrivo in un big club di calibro internazionale. La Juventus ha bisogno di qualcuno in quel ruolo – con Allegri stuzzicato dal 4-3-3 – e il fatto che conosca anche Dusan Vlahovic potrebbe creare quell’alchimia che male non farebbe in fase offensiva. Alla Juventus servono gol e, sopratutto, costruzione e si lavorerà parecchio pur di provare a fare qualcosa in tal senso. La prossima Juventus sembra però pronta a parlare maggiormente serbo.