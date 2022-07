Kostic, è battaglia tra Napoli e Juventus

Per Filip Kostic sembra essersi inserito anche il Napoli. Il serbo sarebbe un’alternativa ad un altro giocatore cercato dai partenopei

Cristiano Giuntoli è intenzionato ad acquistare almeno un altro giocatore per la fascia offensiva. Viste le difficoltà ad arrivare a Solbakken del Bodo/Glimt, su cui c’è anche la Roma, sembrerebbe possa esservi un possibile sgarro.

Infatti, il Napoli starebbe provando ad insidiare la Juventus per Filip Kostic. I bianconeri hanno l’accordo con il giocatore per un triennale da 2.5 milioni di euro a stagione, ma sembra mancare l’accordo con l’Eintracht Francoforte. I tedeschi chiedono almeno 7 milioni in più rispetto all’offerta bianconera.

Il giocatore vuole Torino

Appare difficile che Kostic vesta la maglia azzurra, specialmente perché Aurelio De Laurentiis potrebbe non essere convinto di spendere i 20 milioni richiesti dai tedeschi per lui. La Juventus offre circa 13/14 milioni di euro, ma c’è troppa distanza e al momento la trattativa è ferma.

Il calciatore potrebbe comunque spingere per essere ceduto, forte anche di un contratto in scadenza nel 2023. La Juventus ha già un accordo, come detto, e non è tanto improbabile che il calciatore possa svincolarsi nella prossima stagione e sposare il progetto Juventus a zero. La volontà di Massimiliano Allegri sarebbe però di avere il calciatore subito, anche per offrire un ricambio o più soluzioni offensive con l’arrivo di Angel Di Maria. Il fideo può dirsi un calciatore bianconero e la Juventus farà di tutto per affiancargli giocatori di alto spessore. Il prossimo step sarà l’ufficialità di Pogba, poi si proverà a cedere qualcuno per autofinanziare il mercato.