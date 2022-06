Kostic-Juventus, distanza tra i club

La Juventus avrebbe in mano Filip Kostic, ma l’Eintracht preme per avere più soldi dalla cessione del serbo

Filip Kostic e la Juventus hanno un accordo per uno stipendio di circa 2.5 milioni di euro – compresi bonus – annuali per tre anni. Il calciatore serbo è vicinissimo, ma continuano a ballare milioni con l’Eintracht Francoforte.

Il club tedesco, infatti, continua a chiedere circa 20 milioni per cedere il giocatore serbo e la Juventus si starebbe spingendo soltanto fino a 10-15 milioni di euro comprensivi di bonus. Ballano circa 10 milioni tra domanda e offerta, ma la Juventus potrebbe spuntarla contando che il contratto di Kostic scadrà nel 2023.

Nessuna intenzione di rinnovo

Filip ha già messo in chiaro le cose: non vuole rinnovare. Il calciatore serbo vuole fare il grande salto e arrivare finalmente in un big club. L’Eintracht Francoforte ha offerto varie volte il rinnovo, ritrovandosi perennemente un secco “no”.

Appare dunque sicuro che il futuro di Kostic sia lontano da Francoforte, specialmente perché il giocatore sembra volersi unire al connazionale Dusan Vlahovic. La Juventus studia, intanto, il da farsi. Il calciatore serbo è uno degli obiettivi primari e la chiusura della trattativa non sembra essere lontana.

Si potrebbe concludere a 10-15 milioni più eventuali bonus – cercando di avvicinarsi alla richiesta dei tedeschi – e avere finalmente l’ala richiesta da Allegri. Intanto, sempre per lo stesso ruolo, sembra essere quasi il momento decisivo per Angel Di Maria. Il calciatore farà sapere la sua volontà ai bianconeri nelle prossime ore e potrebbe essere il secondo colpo di una campagna estiva travagliata per i bianconeri.