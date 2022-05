Kostic, la Juventus si inserisce

Per Kostic è lotta tra Roma e Juventus. La scorsa estate sembrava essere fatta con la Lazio, ora è tra i più ambiti del mercato

È Filip Kostic il nuovo nome per la fascia della Juventus. Viste le difficoltà ad arrivare a Perisic, la Juventus starebbe ponderando al serbo fresco vincitore dell’Europa League con l’Eintracht di Francoforte.

Sul talento balcanico ci sarebbe da tempo la Roma, che punta ad acquistarlo per migliorare la squadra. La Juventus però sembra avere un’arma in più, quel Dusan Vlahovic che potrebbe dare una spinta alla trattativa. Il 29enne è infatti compagno di nazionale della punta bianconera e il tutto potrebbe portare Cherubini a convincere il giocatore.

Mezza Europa su di lui

Sembrava cosa fatta alla Lazio un anno fa, salvo poi il restare in Germania e proclamarsi tra i migliori giocatori d’Europa nel suo ruolo. Un anno davvero incredibile per il calciatore serbo, con l’Europa League e il premio di miglior giocatore della competizione.

Un exploit stagionale di tutto rispetto, che aumenta la tanta competizione intorno al calciatore. Anche l’Inter e la Roma sul giocatore, con il Tottenham che resta la squadra data per favorita. Per il calciatore potrebbero servire 15-20 milioni, ma il pericolo di un’asta è elevatissimo. A Gennaio si è registrato anche un lieve interesse da parte di Arsenal e West Ham, poi non andato a buon fine. Il giocatore sembra essere intenzionato a voler giocare la Champions League, dunque una sua permanenza in Germania non è poi così lontana dalla realtà.