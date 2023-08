Kostic piace all’Atletico Madrid

La Juventus starebbe valutando una partenza a sorpresa nei prossimi giorni e, secondo il Corriere dello Sport, la scelta ricadrebbe sul serbo Filip Kostic, la cui possibile destinazione potrebbe essere l’Atletico Madrid nel caso in cui Yannick Carrasco lasciare il club per via di un’offerta in Arabia Saudita

Il giocatore serbo non rientra nei piani di Massimiliano Allegri per la stagione 2023/2024 appena iniziata e la Juventus, bisognosa di entrate economiche per poter fare qualche acquisto in più nell’ultimo scorcio di mercato, ha optato per cercare una destinazione d’uscita per Filip Kostic, che non ha finito di dare le prestazioni attese nella squadra bianconera dopo essere arrivato un anno fa dall’Eintracht Francoforte, giocando da allora un totale di partite in cui ha segnato gol e assist.

Simeone dà il via libera

Con questo scenario, l’interesse dell’Atletico per Kostic sta prendendo piede e sembra essere legato alla già citata possibilità che Yannick Carrasco lasci il club nei prossimi giorni, il che potrebbe aprire le porte all’arrivo del 30enne serbo, che servirebbe come rinforzo per la fascia sinistra della squadra biancorossa in questa stagione.

Kostic, dal canto suo, vorrebbe rimanere in bianconero per provare a dimostrare ancora tutto il suo talento. Il giocatore serbo è stato tra i migliori della scorsa stagione e Allegri vorrebbe cercare di trattenerlo per poterlo utilizzare al meglio. Il serbo però è uno dei pochi giocatori capaci di poter muovere qualche soldo in questa Juventus, tanto che i dirigenti bianconeri potrebbero essere forzati dall’accompagnarlo alla porta se dovesse arrivare l’offerta giusta.