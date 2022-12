Kostic, possibili offerte alte in estate dalla Premier

Filip Kostic sta vivendo un’ottima prima stagione con la maglia dei bianconeri, tanto che potrebbe finire per ricevere varie offerte nel mercato estivo

Lo hanno voluto fortemente i bianconeri e ora non sembrano volersene privare. Filip Kostic è uno di quei profili di sicuro affidamento, ormai, per la Juventus di Massimiliano Allegri. Se entro fine stagione non si sa cosa possa accadere all’allenatore livornese, quello dell’ala serba è un profilo che sembra destinato a rimanere a Torino.

Il calciatore è stimatissimo da tutto il movimento Juventus, tanto che i bianconeri vorrebbero trattenerlo ancora a lungo. In estate, però, sembra ci sia la possibilità che il giocatore riceva qualche offerta dalla Premier League. Offerte potenzialmente irrinunciabili, a cui la Juventus potrebbe però resistere.

Tanti, troppi soldi

Vista la situazione attuale della Juventus i soldi non sembrano poter far male, specialmente perché significherebbe potenzialmente tirare una boccata d’aria fresca durante il marasma generale. Il calciatore serbo potrebbe ricevere offerte irrinunciabili, con la Juventus che a quel punto si troverebbe a poter ricevere circa 30/40 milioni di euro.

Tanti soldi, a cui i bianconeri non sembrano però voler cedere. L’esterno serbo è uno di quei profili che dovrebbe rimanere anche nella prossima stagione. Tutto però dipenderà anche dalla qualificazione in Champions League e, soprattutto, da quello che i bianconeri subiranno sotto il punto di vista sportivo. Il calciatore serbo potrebbe finire per essere sacrificato nel caso di un’emergenza, con la Juventus che a quel punto potrebbe puntare su alcuni dei propri giovani della Next Gen.