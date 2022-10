Koulibaly: “A Napoli siamo scaramantici, non dico niente ma spero che andranno avanti!”

Kalidou Koulibaly, classe 1991, è ormai approdato in Premier League con il Chelsea che ha strappato il giocatore al Napoli presentandosi con un’offerta di circa 40 milioni a cui sarebbe stato difficile rifiutare.

Lo stesso calciatore, poi, non ha mai nascosto la volontà di voler andare via per vivere altre esperienze e mettersi alla prova in uno dei campionati maggiori del mondo. Sapeva che il suo tempo a Napoli era finito ma è rimasto molto legato alla società e ai tifosi.

Infatti, non hanno sorpreso i tifosi le sue parole ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Champions League Chelsea-Milan. Koulibaly ha rivelato di aver sentito il mister Spalletti e alcuni dei suoi ex compagni: “Stanno facendo un un gran campionato e una grande Champions“.

Della sua esperienza a Napoli, però, ha conservato la giusta dose di scaramanzia: “In Champions spero che andranno ancora avanti per molto tempo. Non dico niente per il campionato perché a Napoli siamo scaramantici. Non dico niente ma spero che continuino così“.