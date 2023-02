Koulibaly: addio al Chelsea in estate

Kalidou Koulibaly, classe 1991, è ormai approdato in Premier League con il Chelsea che ha strappato il giocatore al Napoli presentandosi con un’offerta di circa 40 milioni a cui sarebbe stato difficile rifiutare.

Lo stesso calciatore, poi, non ha mai nascosto la volontà di voler andare via per vivere altre esperienze e mettersi alla prova in uno dei campionati maggiori del mondo. Sapeva che il suo tempo a Napoli era finito ma è rimasto molto legato alla società e ai tifosi.

Il suo rendimento, però, non ha convinto l’entourage inglese e proprio per questo il club sembra stare valutando la cessione nella finestra di mercato estiva.

Alle porte della Premier c’è il Barcellona che per la seconda estate torna a bussare. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Chelsea ha bisogno di rientrare per diversi milioni di euro e in questa prospettiva è possibile la cessione di diversi big tra cui KK.