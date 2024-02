Koulibaly e la voglia di ritornare in Italia: a corteggiarlo è la Juventus di Massimiliano Allegri

Kalidou Koulibaly potrebbe tornare in Italia dal prossimo anno. A rivelare l’indiscrezione di mercato è stato il portale Stadionews.it durante lo scorso mercato di gennaio.

La squadra interessata a Koulibaly, però, non è il Napoli ma la Juventus di Massimiliano Allegri. Proprio l’allenatore bianconero starebbe cercando di convincere il giocatore a trasferirsi a Torino la prossima stagione per riaprire un ciclo di vittorie importanti.

L’ATTUALE STIPENDIO DI KOULIBALY E’ DI 30 MILIONI DI EURO L’ANNO. IN PASSATO HA GIA’ RINUNCIATO AL CLUB BIANCONERO

Bisogna, però, capire le intenzioni del calciatore, il quale avrebbe già detto ‘no’ in passato ai bianconeri per via del suo passato al Napoli. In Arabia, però, la situazione non è favorevole e sarebbe disponibile anche ad abbassarsi lo stipendio per ritornare ai livelli di una volta.

Nessuna possibilità, invece, di rivedere il senegalese con la maglia del Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, è sempre stato contrario al ritorno dei calciatori. Inoltre, il suo attuale stipendio, anche se ribassato, sarebbe fuori linea con i parametri societari.