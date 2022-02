Koulibaly, il Barcellona ci prova. Xavi spinge per averlo

Secondo la Gazzetta dello sport l’entourage di Koulibaly e il Barcellona si sarebbero sentiti. ADL non vorrebbe svendere

Sembra difficile che Koulibaly possa muoversi da Napoli, almeno è quel che abbiamo creduto fino ad ora. Il neo campione d’Africa – laureatosi con il suo Senegal – ama Napoli e i suoi tifosi, tanto da respingere più e più volte gli assedi di squadre interessate a lui.

La Juventus è sul giocatore, ma Koulibaly ha dichiarato svariate volte di non voler lasciare Napoli salvo per alcuni casi. Il senegalese lascerebbe i partenopei solo per il Real Madrid, il Barcellona o il Manchester City di Guardiola. Il discorso rinnovo sembra solo una formalità, ma ecco che compaiono le prime insidie.

Il Barcellona a dialogo con gli agenti del calciatore

Xavi vorrebbe fortemente il difensore senegalese alla propria corte. Il Barcellona perderà quasi sicuramente – se non quest’anno sarà l’anno prossimo – Gerard Pique e dovrà necessariamente fare qualcosa per il pacchetto arretrato. La nuova linea difensiva degli spagnoli è giovanissima e ha bisogno di esperienza. Koulibaly potrebbe dunque essere utile alla causa, specialmente vista la recente precarietà causa infortuni del Barcellona, lì dietro.

A parlarne è la Gazzetta dello sport, secondo cui il club catalano avrebbe già avviato i contatti per portare il forte difensore in blaugrana. Aurelio De Laurentiis però sembra far resistenza, nonostante comunque un contratto in scadenza tra 16 mesi. La pista che porta a Koulibaly sarebbe ben più facile per gli spagnoli, sia per costi di cartellino che per ingaggio. Il Napoli potrebbe accontentarsi di 40 milioni, che verrebbero subito reinvestiti sul mercato.