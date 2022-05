Koulibaly interessa alla Juventus, ma le alternative sono tante

Koulibaly non conosce ancora il proprio futuro e la Juventus vorrebbe evitare di aspettare troppo. Sono tante le alternative al senegalese

Lo stallo tra Napoli e Koulibaly continua e la Juventus attende in agguato per capire se vi sia margine di trattativa. Il giocatore, nel caso in cui dovesse partire, potrebbe accasarsi al Barcellona ma mai dire mai. La Juventus potrebbe provarci fino alla fine.

I bianconeri, nel caso in cui non dovesse arrivare il difensore africano, hanno già varie alternative. I difensori sondati sono tanti, con nomi che potrebbero infiammare in qualsiasi momento la piazza bianconera.

Da Gvardiol a Igor

I nomi sono tanti e mentre il Barcellona prova a ridurre il margine economico sui 40 milioni richiesti dal Napoli inserendo il cartellino di Miralem Pjanic, la Juventus continua a guardarsi intorno. Gvardiol del Lipsia è uno dei profili che sembrano più interessare ai bianconeri, che potrebbero tentare l’affondo per il difensore croato nel caso in cui il senegalese non arrivasse.

Più quotata, invece, la candidatura di Gabriel dell’Arsenal. Il difensore è valutato circa 50-60 milioni dall’Arsenal, ma la Juventus potrebbe farsi avanti inserendo nella trattativa uno tra Weston McKennie, Moise Kean o Arthur. Da monitorare anche i nomi di Milenkovic e Igor dalla Fiorentina. Il serbo è in scadenza il prossimo anno e per lui potrebbero bastare circa 20 milioni di euro. Per Igor, invece, la trattativa sembra ben più difficile. La Fiorentina vuole blindare il giocatore e sembra essere pronto il rinnovo per l’ex Spal. Difficile dunque che i bianconeri possano fare qualcosa.