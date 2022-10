Koulibaly: la deludente avventura al Chelsea

Kalidou Koulibaly, classe 1991, è ormai approdato in Premier League al Chelsea. Il suo trasferimento è stato al centro di questa sessione di mercato in quanto, da un lato, avevamo il calciatore che aveva bisogno di nuovi stimoli dall’altro, invece, il presidente De Laurentiis non ancora pronto a lasciarlo andare.

Quando il Chelsea si è presentato con un’offerta di circa 40 milioni è stato difficile rifiutare. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il calciatore aveva da tempo bisogno di una nuova avventura per mettersi alla prova giocando in un campionato più grande e vivere più stimoli.

L’AVVENTURA AL CHELSEA

L’avventura al Chelsea, però, almeno per quest’inizio di campionato, non è stata facile. Il calciatore, infatti, era stato inizialmente criticato per le proprie prestazioni ed ora, invece, non riesce a trovare il proprio spazio in campo.

Non si tratta di problemi fisici, come si poteva pensare, visto che Koulibaly ha giocato con la Nazionale durante la sosta, piuttosto sembra ci siano problemi con il nuovo tecnico che probabilmente non lo ritiene pronto per la squadra.