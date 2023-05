Koulibaly, la Juventus continua a guardare interessata

Secondo alcune indiscrezioni italiane, la Serie A potrebbe essere ancora una volta la destinazione del difensore centrale dei Blues. La Juventus sarebbe molto interessata all’ex difensore del Napoli

La stagione del Chelsea è stata una montagna russa di emozioni che, fortunatamente per i suoi tifosi, sta per finire. Indubbiamente, sarà il momento di fare tabula rasa e ripartire da zero per riorientare il destino dei due volte vincitori della Champions League. Una squadra che non è riuscita a fare risultati né in Premier League né in Europa.

A meno di una svolta radicale, si prospettano cambiamenti più che degni di nota, sia nella squadra che nello staff tecnico. Inoltre, Mauricio Pochettino ha già accettato la sfida di prendere in mano il progetto londinese. E una delle sue prime decisioni potrebbe essere quella di valutare il destino di Kalidou Koulibaly.

Canto di sirena per la Juventus

Sotto contratto con i Blues fino al giugno 2026, non è escluso un ritorno in Serie A, dove si è distinto con i colori del Napoli. Secondo le informazioni fornite da TMW, la Juventus sarebbe lieta di ottenere il passaggio di Koulibaly che diverrebbe uno dei punti cardine della formazione bianconera.

Il suo valore di mercato è di 25 milioni di euro (dati Transfermarkt), anche se si prevede che la squadra inglese non prenderà in considerazione una partenza così improvvisa del senegalese. In ogni caso, non si può escludere alcuno scenario per la prossima finestra di trasferimenti estivi. Vedremo se la Juventus pescherà in acque agitate dal Chelsea.